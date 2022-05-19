CHP’li başkan, ilanla sığınmacıları tehdit etti

Sığınmacıları hedef alan söylemleriyle dikkat çeken Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni bir provokatif hamle geldi. Özcan kentteki bilboardlara Türkçe ve Arapça yazılı 'Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize' yazılı ilanlar astırdı. İlanda, "11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadelerine yer verildi. Barış SAVAŞ