Cumhurbaşkanı’mızın müziğe verdiği önem çok kıymetli

kadar birçok ünlü isimle çalışan müzisyen ve piyanist Yücel Arzen, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek programda sahne alacak. Arzen, duygularını SABAH'a anlattı. Arzen, "Cumhurbaşkanının müziğe verdiği önem çok kıymetli. Ayasofya bestemi paylaştığında çok duygulanmıştım. Yarın (bugün) da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programda sahne alacağım.19 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacağız" dedi. Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararın ardından söz ve müziği Yücel Arzen'e ait "Ayasofya" isimli eser Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve en son Türkçe olarak sanatçılar tarafından seslendirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu klibi sosyal medya hesabından "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadeleri ile paylaşmıştı. Yücel Arzen'in Kimseler Bilmez, Erzurum, Mehmet Akif, Bir On Şarkı gibi albümleri, Yarim Yarim, Yalancı Bahar gibi ünlü şarkıları bulunuyor.Başkan Erdoğan, 2 yıl önce Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında, Arif Nihat Asya'nın "Şehitler Tepesi" adlı ölümsüz eserini besteleyen Yücel Arzen ve ekibini ayakta alkışlamıştı.