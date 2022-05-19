Eski HDP’li Bilgen kirli pazarlığı tek tek anlattı! CHP ve HDP’nin 15 Temmuz ihaneti

BİR VEKİL ASKER İLE CHP ARASINDA KÖPRÜ OLDU



Kendisinin öyle bir görüşmede bulunmadığını belirten Bilgen, "Ama birkaç ismin özellikle de dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda CHP'yi ikna etmek için özel bir rol oynadığı ve inisiyatif kullandığı bize de yansıyan bilgilerdendi. Özellikle daha Genel Kurmay kökenli bir bilgilendirme olduğu, CHP'nin bir şekilde ikna edildiği yönünde bir bilgimiz var. Bu kaynaklardan teyit edebileceğimiz bir şey değil bugün itibariyle. Askerlerin bu konuda kaygılarını, beklentilerini CHP içine taşıyan bir siyasetçi olduğu, CHP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda böyle ikna edildiği iddia edildi." dedi.

CHP VE HDP 15 TEMMUZ ÖNCESİ PAZARLIK YAPTI



HDP'li eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, katıldığı canlı yayınında eski partisi HDP ve CHP'nin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı. Birkaç ismin dokunulmazlıkları kaldırılması konusunda CHP'yi ikna etmek için özel bir rol oynadığını belirten Bilgen, isim vermeden bu ismin CHP'li eski Milletvekili Dursun Çiçek olduğunu ima etti. CHP'nin darbeden önceden haberdar olduğu konusunda da üstü kapalı açıklamada bulunan Bilgen, darbeden hemen önce bir darbe beklentisinin olduğu, hatta tarih verilerek 'Dışarı çıkılmaması' uyarılarının bile yapıldığını söyledi.