Taksim’de 103 yıllık 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 1919 yılında başlayan ve 103 yıldır devam eden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ilk tören Taksim Cumhuriyet anıtında başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Taksimde ki tören Atatürk Anıtına İstanbul İl Gençlik ve Spor İl Müdürülüğü ve siyasi partilerin çelenkleri bırakıldı.

Düzenlenen törene İstanbul İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr.Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve pek çok genç sporcu da katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Tuana Tunay'ın okuduğu "Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda" isimli şiirle sona erdi.