TEKNOFEST gençleri kendi şirketlerini kurdu

TEKNOFEST'E
katılıp kendi şirketini kuran ve uluslararası yatırımcılardan da hibe desteği alan gençler SABAH'a konuştu.
Yapay zekâ destekli tıbbi bir cihaz firması sahibi Sebahattin Ünlü:
TEKNOFEST'in ardından alanım olan odyolojiye yöneldim ve yapay zekâ destekli bir tıbbi cihaz projesi başlattım. Binlerce projeyi geride bırakarak TÜBİTAK'tan 200 bin liralık hibe desteğini kazandık ve AIHEAR Teknoloji A.Ş. adında startup şirketimizi kurduk.
İnsansız su altı araçları üretimi yapan firmanın sahibi Gazi Korkmaz
: Hedeflerimiz insansız su altı aracımızı daha gelişmiş bir sonraki versiyonları ile ülkemizde ve dünyada bu alanda çalışan bir Türk markası haline gelmek. Bizim bu yola girmemiz tamamen TEKNOFEST'e katılmamız sayesinde oldu.
TEKNOFEST 2021 İletişim Teknolojileri Yarışması'nda geliştirdiğimiz Sub 1-GHz altında çalışan Akıllı Sayaç uygulaması ile ikinci olan Hakan Aydın:
Mavi Alp
Bilgi Teknolojileri'nde akıllı sayaç
uygulaması ile tüketim değerlerinin
RF sinyali üzerinden mesh (örgü) ağı
kurarak merkezi noktada toplanmasını
sağlıyoruz. TEKNOFEST bizler için
güzel bir tecrübe oldu. Bu sayede projemizi
insanlara duyurma şansımız oldu.