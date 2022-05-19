TEKNOFEST gençleri kendi şirketlerini kurdu

TEKNOFEST'Ekatılıp kendi şirketini kuran ve uluslararası yatırımcılardan da hibe desteği alan gençler SABAH'a konuştu.TEKNOFEST'in ardından alanım olan odyolojiye yöneldim ve yapay zekâ destekli bir tıbbi cihaz projesi başlattım. Binlerce projeyi geride bırakarak TÜBİTAK'tan 200 bin liralık hibe desteğini kazandık ve AIHEAR Teknoloji A.Ş. adında startup şirketimizi kurduk.: Hedeflerimiz insansız su altı aracımızı daha gelişmiş bir sonraki versiyonları ile ülkemizde ve dünyada bu alanda çalışan bir Türk markası haline gelmek. Bizim bu yola girmemiz tamamen TEKNOFEST'e katılmamız sayesinde oldu.Mavi AlpBilgi Teknolojileri'nde akıllı sayaçuygulaması ile tüketim değerlerininRF sinyali üzerinden mesh (örgü) ağıkurarak merkezi noktada toplanmasınısağlıyoruz. TEKNOFEST bizler içingüzel bir tecrübe oldu. Bu sayede projemiziinsanlara duyurma şansımız oldu.