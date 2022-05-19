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Giriş Tarihi: 19.5.2022

TEKNOFEST gençleri kendi şirketlerini kurdu

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
TEKNOFEST gençleri kendi şirketlerini kurdu
TEKNOFEST'E katılıp kendi şirketini kuran ve uluslararası yatırımcılardan da hibe desteği alan gençler SABAH'a konuştu.
Yapay zekâ destekli tıbbi bir cihaz firması sahibi Sebahattin Ünlü: TEKNOFEST'in ardından alanım olan odyolojiye yöneldim ve yapay zekâ destekli bir tıbbi cihaz projesi başlattım. Binlerce projeyi geride bırakarak TÜBİTAK'tan 200 bin liralık hibe desteğini kazandık ve AIHEAR Teknoloji A.Ş. adında startup şirketimizi kurduk.
İnsansız su altı araçları üretimi yapan firmanın sahibi Gazi Korkmaz: Hedeflerimiz insansız su altı aracımızı daha gelişmiş bir sonraki versiyonları ile ülkemizde ve dünyada bu alanda çalışan bir Türk markası haline gelmek. Bizim bu yola girmemiz tamamen TEKNOFEST'e katılmamız sayesinde oldu.
TEKNOFEST 2021 İletişim Teknolojileri Yarışması'nda geliştirdiğimiz Sub 1-GHz altında çalışan Akıllı Sayaç uygulaması ile ikinci olan Hakan Aydın: Mavi Alp Bilgi Teknolojileri'nde akıllı sayaç uygulaması ile tüketim değerlerinin RF sinyali üzerinden mesh (örgü) ağı kurarak merkezi noktada toplanmasını sağlıyoruz. TEKNOFEST bizler için güzel bir tecrübe oldu. Bu sayede projemizi insanlara duyurma şansımız oldu.

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TEKNOFEST gençleri kendi şirketlerini kurdu
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