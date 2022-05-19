Uyuşturucuya karşı 81 ilde teyakkuz

Ankara'da dün düzenlenen Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı'nda gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyayı kasıp kavuran uyuşturucu madde metamfetaminle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.En tehlikeli uyuşturucu maddelerin başında gelen metamfetamin konusunda Türkiye'nin alarm durumuna geçirildiğini belirten Bakan Soylu, "81 ile çok gizli ve çok kapsamlı genelgeyle metamfetamin konusunda uyarı yapıldı. Tüm güvenlik güçleri bu konuda duyarlı hale getirildi. Yaptığımız anketler sonrasında uyuşturucu kullanıcılarının metruk binalarda uyuşturucu kullandığını tespit ettik. Uyuşturucuyla mücadele konusunda bu binaların yıkımını sağladık.Türkiye'de 2019'da 1 ton 42 kilogram metamfetamin yakalanırken 2020'de rakam 5 ton 528 kilogram oldu. 2019'da dünya genelinde ele geçirilen metamfetamin miktarı bir önceki yıla göre yüzde 43 arttı. 2015'te 54 ilde metamfetamin yakalaması görülürken, 2021'de tüm illerde metamfetamin yakalaması görüldü" dedi. Tek başına metamfetamin kullanımından kaynaklanan ölümler 2016'da yüzde 1.4 iken, 2021'de bu oranın yüzde 35.6'ya çıktığını kaydeden Soylu, Avrupa'da milyon kişi başına ölüm oranı 2019'da 15 iken Türkiye'de bu sayının 6 kişi olduğunu belirtti. Soylu, "Sınırlarda aldığımız tedbirler, sahada yaptığımız çalışmalar, uluslararası operasyonlarla uyuşturucuyla mücadele Türkiye'ye giriş yapan eroinin yüzde 30'u Türkiye'ye gelirken kalanı yurtdışına sevk ediliyordu. 2020'de uyuşturucuyla mücadele konusunda 231 bin 652 şüpheli yakalanırken, 2021'de ise yüzde 27.2'lik artış ile 294 bin 604 şüpheli yakalandı.Türkiye'de tam saha operasyonlar, diğer ülkelerle gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte uyuşturucu konusunda tavrımız nettir. Uyuşturucu mücadelemizde 2016'dan 2021'e operasyon sayısı olarak 81 bin 222'den 215 bin 771'e çıkmış, gözaltı sayısı ise 114 bin 276'dan 294 bin 604'e yükselmiştir. Türkiye, 2019 ve 2021 yıllarında ayrı ayrı 20 tonun üzerinde eroin ele geçirmiş ve bu da son 10 yılın en büyük miktarlarıdır" dedi. Soylu, 2017'den 2021 sonuna kadar suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen 945 uyuşturucu suç organizasyonunun çökertildiğini, 9 bin 633 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.AVRUPA'DA başta kokain olmak üzere uyuşturucu kullanımı rekor artış gösterirken uyuşturucu üretimi de Avrupa'ya kaydı. Resmi verilere göre AB ülkelerinde 2010-2020 arasında ele geçirilen metamfetamin miktarı yüzde 477 oranında artarak 2.2 tona yükseldi. Daha önce Çekya ve Slovakya'da yoğunlaşan metamfetamin piyasası hızla büyürken, Hollanda ve Belçika'daki endüstriyel ölçekli laboratuvarlarda da yasadışı metamfetamin üretimi gerçekleştirildiği belirtiliyor.