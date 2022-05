Yatırımları engellemeye çalışmak siyaset değil ihanettir

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konularla ilgili konuştu.Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz Millet Bahçesi'ne binbir yalanla saldırmaya başladılar. Bilindiği gibi, Osmanlı döneminde kurulan, Demokrat Parti döneminde uluslararası uçuşa açılan bu tesisin adı Yeşilköy Havalimanı'ydı. 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar tüm darbecilerin demokrasimize ihanetlerini gizlemek için kullandıkları en önemli araç hep Atatürk maskesi olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı Evren de Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Atatürk ismi üzerinden fırtına koparanların hiçbiri bu hakikati dile getirmez. Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı. Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde edemezsiniz.Atatürk Havalimanı'nın bir pisti hem hastaneye hizmet vermek hem de ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere faaliyette tutulmaktadır. İstanbul'un belediye başkanı olduğum dönemde 1 milyon 250 bin ağaç diktik. Ağaca hasret olan İstanbul'u yeşillendirelim diye. Kalkıyorsun, bizimle yeşilde yarışmaya yelteniyorsun. İstanbul, Ankara, İzmir'de bugüne kadar kaç tane millet bahçesi yaptınız, bize bunu ispatlayın. Bu zat (Kılıçdaroğlu) geçmişte, millet bahçesini öyle bir sahiplenmişti ki, kendisinin telefonunu dinleyip projeyi ondan çaldığımızı iddia etmişti. İşimiz gücümüz yok Bay Kemal'i dinleyeceğiz, sen işine bak. Bir de burada konutlar yapılacakmış, yalana bak. 'Böyle bir şeyin olması söz konusu olamaz' dedim.Tüm dünya Körfez sermayesini çekmek için gece gündüz çalışır, bunlar kaçırmak için çalışır. Ülkeye yapılan yatırımları engellemenin adı siyaset değil, ihanettir. Bunların derdi ülkenin kalkınması değil. Bunlar varsın İstanbul'a hizmet diye, biraz komik olacak ama, musluk açmaya devam etsinler.29 Mayıs'ta İstanbul'un fethini de inşallah Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız. O gün de ağacı dikeceğiz ve bahçenin temelini atacağız. Bay Kemal istersen sen de gel. Sen 700 kişiyi falan oraya götür, engellemeye çalış.Zamanında Aliya İzzetbegoviç'in karargâhına mağara diyen bu zata en güzel cevabı Boşnak kardeşlerimiz sandıkta verecek. Bay Kemal, sen mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun. Onlarla bu yola devam et. Ortaklığını sürdürdüğün o mağaradakilerin hali ortada. O mağaradakilerden kurtul, durumun iyi değil.Demokrasi ve kalkınma adımlarının gayesi 2023'ü Cumhuriyet'in zirvesi değil, daha büyük atılımlar için bir başlangıç haline dönüştürmektir. 2023 bizim için final değil, büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir milat ve yeni bir başlangıç, kilit taşı olacaktır. AK Parti'nin kazandığı her seçim esasen böyle bir başlangıçtır. Tarih büyük olunca, hayaller büyük olunca, mücadele büyük olunca, devlet büyük olunca, bunu yönetecek siyasi iradenin de ona göre teşekkül etmesi gerekiyor. Türkiye'nin böylesine kapsamlı ve iddialı vizyona, hedefe, programa, projeye sahip tek partisi AK Parti, tek siyasi birliği Cumhur İttifakı'dır. Ülkemizi hedefleriyle buluşturmayı sürdüreceğiz. 2023'te bunların defterlerini dürerek siyasetin tozlu raflarına göndereceğiz.Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak tarihimizde yerini alan 19 Mayıs, milletimizin kendi yolunu çizme iradesinin sembolüdür. Samsun'dan başlayıp Ankara'da devam eden, Cumhuriyet'in ilanı ile taçlanan sürecin şanı da, şerefi de, gururu da milletimize aittir. Atatürk başta olmak üzere milli mücadele zaferinde emeği olan herkesi rahmetle yâd ediyorum.CHP'nin nefret kokan yabancı söylemlerine karşı çıkıyoruz. Sonuna kadar mazlum ve mağdurların yanında olacağımızı söylüyoruz. Bu tarihi sorumluluğumuzdur. Aşağılık kompleksi bunların kanlarına öyle bir işlemiş ki, geçmişi sömürüyle dolu Batı'ya hayranlık beslerler. Bunlar için Alman'ı, İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı, Amerikalısı değil sadece Arap'ı, Orta Asyalısı, Afrikalısı yabancıdır. 500 bin Suriyeliyi bugüne kadar ülkelerine yolladık. Belirlediğimiz 13 farklı yerleşim yerinde 1 milyon nüfusu barındıracak şehirleri Suriye'ye kuruyoruz.CHP ve şürekası öyle zırva iddialarla, öyle yalanlarla karşımıza çıkıyor ki, cevap vermeyi zül addediyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı'nın mahkûmiyet kararlarının bazılarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından bize yönelik saldırı ve iftira başladı. Yargı kararı eleştirilebilir. Ama bunun yargı mensupları ve ülkeyi yönetenlerin kişisel haklarına varması hukukun konusudur, siyasetin değil. Bu süreçte attıkları her iftiranın hesabını hukuken vereceklerdir.UKRAYNA krizinde seferber edilen kaynakları yıllardır, yanı başında büyük çatışmalar yaşanmış NATO müttefiki olarak biz göremedik. Gelin, Türkiye'nin bu meşru, haklı, insani, ahlaki bu harekâtlarına destek verin. En azından ayağımıza çelme takmaya çalışmayın. NATO'nun faaliyetlerine en çok destek veren ülkeyiz. Ama her teklife sorgusuz sualsiz evet diyeceğimiz anlamına gelmiyor. NATO'nun genişlemesi, hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır. Hem teröristleri vermeyeceksin hem PKK/YPG'ye her türlü desteği vereceksin hem de NATO üyeliği için destek isteyeceksin. Bu tutarsızlıktır. Pazartesi gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar. Terör örgütleri İsveç'te hâlâ yürüyor. Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre'de yapılanlar... Bir güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz 'evet' diyemeyiz. Bu yanlış bir kere yapıldı. Ne ile? Yunanistan ile. NATO'dan çıkmışlardı sonradan girmelerine maalesef bizler o zaman 'evet' dedik. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz, kusura bakma.Mantıkla ilgisi olmayan bir SADAT tantanası çıkarttılar. SADAT, 2012 yılında kurulan bir şirkettir. Bu şirket uzun yıllar sömürge altında kalmış İslam ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyor. CHP'nin başındaki zat, baskın yapar gibi şirket önüne gitmiştir. Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi biliyoruz. Cevaben bir kez daha ve tüm kalbimle diyorum ki, başaramayacaksınız. SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam olmadığı halde, bunun adeta darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar (Kılıçdaroğlu) terbiyesizleşiyor. Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir cevap olduğunu iyi biliyoruz. Bay Kemal, ne dersen de, sen sabahtan akşama yalanla yatıyorsun, yalanla kalkıyorsun. Bu yalanların da yine tutmayacak. Oturun bizimle birlikte nasıl çalışabileceğinizin hesabını yapın, inanın sizin için böylesi hem daha kolay hem daha doğrudur. Biz insanlığımızı, diplomatik nezaketimizi gösterelim de, varsın onlar kendi bildikleri yoldan yürüsünler. Karşımızdaki habis zihniyet boş durmuyor. Merhum bir yazarımız bu tipleri, yerinde sayanlar, yürüyenlerden daha fazla ses çıkarır diye tarif ediyor.