AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazeteciler ve sosyal medya fenomenleriyle buluştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada konuşan Çelik, katılımcılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını, onları her zaman Adana'da görmek istediklerini söyledi.

Katılımcıların, özellikle Adana'nın özel günlerinde kente gelmelerinin kendileri çok mutlu edeceğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Yapılacak festivallerimize buradaki arkadaşlarımızın hepsini bekliyoruz. Hepsinin listesi var bizde. Onları da davet edeceğiz. Bugün burada bizimle beraber olduğunuz için, dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biri olan AK Parti'nin bu gençlik şöleninde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber olacağınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz."

"GÜZELLİKLERLE DOLU BİR ORGANİZASYON OLACAK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katılımcıları Adana'da misafir etmekten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yıllar sonra "Adana Gençlik Şöleni" gibi etkinlikler yapmaya başladıklarını aktaran Sarıeroğlu, "Hepimizin ihtiyacı vardı. Bugün yine çok güzel bir stada sahibiz. Yeni Adana Stadı'na gittiğimiz zaman gerçekten yarının atmosferinin böyle ön izlerini yaşadık. İnşallah heyecanın dorukta olduğu, güzelliklerle dolu bir organizasyon olacak ve inşallah gelecek dönemlerde nicelerini hep birlikte sağlıkla yaşamayı umut ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da gençlik şölenlerinin kendileri açısından özel bir yeri olduğunu belirterek, "Yarınki etkinlikte gençler hem eğlenecek hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarla tüm Türkiye'ye güzel mesajlar verecekler. Sizlerin de bu organizasyonda bulunmanızı, burada yer almanızı, bunun Türkiye'ye anlatımı, tanıtım noktasında alacağınız rol itibarıyla çok büyük önem veriyoruz." dedi.

"CUMHURBAŞKANI'MIZ GENÇLERE MÜJDE İÇEREN KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRECEK"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da 2014'ten bu yana gerçekleştiremedikleri gençlik şölenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teveccühleriyle Adana'da organize edeceklerini dile getirdi.

Etkinlik için uzun süredir çalıştıklarını ve yarın tüm gençlik kolları teşkilatlarının Adana'da olacağını aktaran İnan, "İnşallah oradaki ambiyans ve oradaki enerjiden memnun olursunuz. İnşallah Cumhurbaşkanı'mız da 2023 seçimi öncesi manifesto niteliğinde ve gençlere müjde içeren konuşmalarını gerçekleştirecekler." ifadelerini kullandı.