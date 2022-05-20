Cumhuriyet’in evlatlarıyla birlikte yürüyoruz

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 81 il ve 11 ülkeden gelen gençlerle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk meşaleyi yaktığınız 19 Mayıs tarihini gençlerimizle birlikte yine coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bir asır önce, hürriyetimiz uğruna mücadele verdiğiniz bu topraklarda, bugün aynı ruhla Cumhuriyet'imiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Türkiye'nin ve gençlerimizin geleceğini yine gençlerle beraber inşa ediyoruz. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek işaret ettiğiniz Cumhuriyet'in evlatlarıyla daha güçlü Türkiye idealine yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyet'in bir ferdi olmanın onuruyla sizi ve kahraman silah arkadaşla rınızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun."