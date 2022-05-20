Hayallerinizden vazgeçmeyin

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı"nda şunları kaydetti:İlk gençlik yıllarından beri hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış, bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldırmayın, imkânların kıtlığına teslim olmayın. Yürüdüğünüz yolda önünüze çıkan engellerin cesametinden korkmayın.Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, gençlerimizle yürüdük, gençlerimizle başardık.15 Temmuz'da darbeciler sokağa çıktıklarında karşılarında işte bu gençliği buldular. Cumhuriyet tarihimizin bu en şanlı direnişimizin öncüsü gençlerimizin cesareti ve kararlılığı, silahların gücüne galebe çaldı. Sadece bu tablo bile gençlerimize güvenimizin ne kadar haklı olduğunu ispatlamaya yeterlidir.Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak onları belli kalıplara sokmak isteyenlere inat gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor. Artık bir TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz.Programda temsilci gençler Mehmet Hakan Yavuz ve Sümeyye İlteriş ile milli basketbolcu Cedi Osman, 81 ilden getirilen vatan toprağını Erdoğan'a takdim etti. Milli raket Abdullah Öztürk de 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında altın madalya kazandığı şampiyonluk raketini Erdoğan'a hediye etti. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da masa tenisi oynarken çekilen fotoğrafının NFT'sini Erdoğan'a takdim etti.