Bakan Kasapoğlu, Kapadokya’da gençlerle buluştu

Gazetecilere açıklama yapan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Gençlerimizle farklı vesilelerle buluşuyoruz. Özellikle gençlerimizin teknolojiye olan ilgisi ve teknoloji üretme noktasındaki gayretleri, bizlere de ayrı bir heyecan veriyor. Bugün izledik. Gerek dronelerle ilgili çalışmaları gerekse insansız hava araçları ile ilgili çalışmaları. Gençlerin ilgisi ve bu yöndeki çalışmaları ülkemizin dört bir yanındaki gençlik merkezlerimizde de ana çalışma temalarımızdan bir tanesi. Az öncede birlikte onların çalışma alanlarıyla ilgi gösterilerini izlemiş olduk. Ayrıca Nevşehir'in Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini, balon turu vesilesiyle yine gençlerimizle çok erken saatlerde yaşamış olduk. Gençlik Haftası Türkiye'nin dört bir tarafında bu yıl her yıl olduğu gibi coşkulu, her yıl artan bir coşkuyla kutlanıyor. Özellikle gençlerimize teşekkür etmek istiyorum. Heyecanları için onlarla birlikte inşallah yarınların daha güçlü daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."