Bakan Kasapoğlu, Kapadokya’da gençlerle buluştu

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen program kapsamında kente gelen Kasapoğlu, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde gençlerle buluştu.
Bir süre sohbet eden Bakan Bakan Kasapoğlu, gençlerle bol bol öz çekim yaptı. Kapadokya'da olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Kasapoğlu, gençlerle olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Kadın Boks Milli Takımı'nın İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 5 altın, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bu başarı Türkiye açısından sporun geldiği yeri gösteriyor. Kadın sporcular açsından geldiğimiz noktayı gösteriyor. Spordaki güçlü yürüyüşümüzü, ne kadar doğru bir şekilde ilerlediğimizi gösteriyor." diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, daha sonra beraberindeki gençlerle sıcak hava balonuna binerek Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti. Balon turunun ardından gençlerle kahvaltıda bir araya gelen Kasapoğlu, gençlerle fikir alışverişinde bulundu. Kasapoğlu, daha sonra Türkiye Hava Sporları Federasyonu üyelerinin düzenlediği model uçak gösterisini izledi.
Gazetecilere açıklama yapan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Gençlerimizle farklı vesilelerle buluşuyoruz. Özellikle gençlerimizin teknolojiye olan ilgisi ve teknoloji üretme noktasındaki gayretleri, bizlere de ayrı bir heyecan veriyor. Bugün izledik. Gerek dronelerle ilgili çalışmaları gerekse insansız hava araçları ile ilgili çalışmaları. Gençlerin ilgisi ve bu yöndeki çalışmaları ülkemizin dört bir yanındaki gençlik merkezlerimizde de ana çalışma temalarımızdan bir tanesi. Az öncede birlikte onların çalışma alanlarıyla ilgi gösterilerini izlemiş olduk. Ayrıca Nevşehir'in Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini, balon turu vesilesiyle yine gençlerimizle çok erken saatlerde yaşamış olduk. Gençlik Haftası Türkiye'nin dört bir tarafında bu yıl her yıl olduğu gibi coşkulu, her yıl artan bir coşkuyla kutlanıyor. Özellikle gençlerimize teşekkür etmek istiyorum. Heyecanları için onlarla birlikte inşallah yarınların daha güçlü daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."