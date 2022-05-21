CHP’li başkandan bir skandal daha! 50 kişilik ekibin tüm masrafını belediyeye ödetmiş

Serdar Sandal'ın Bayraklı Belediye Başkanı olduğunu birçok defa unuttuğunu belirten Hızal; "Başkan Sandal'ın belediyenin kaynaklarını Bayraklı CHP İlçe Kongresinde kendi siyasi menfaatleri için kullandığını hepimiz biliyoruz. Şimdi benzer bir hadiseyi siyaseten, siyasi ikbalini düşünerek CHP Genel Merkezindeki konumunu sağlamlaştırmak için tüm ilçe teşkilatını ve meclis üyelerini belediye kaynakları ile Ankara'ya götürmesiyle bir kez daha gördük. Artık üç yıl geride kaldı. Belediye Başkanlığı süresinin dolmasına çok kısa bir süre kaldı. Serdar Sandal'a, tavsiyemiz CHP'nin delegesi olduğu kadar çok daha önemli bir görevi olan Bayraklı Belediye Başkanlığına vakit ayırıp tüm motivasyonunu Bayraklıya harcamasını yönündedir." Diye konuştu.