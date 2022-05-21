BİLSEM’lerde yaz okulu başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erenköy Kız Lisesi'nde Eğitimci-Yazar Alev Alatlı'nın isminin verildiği kütüphanenin açılışını yaptı, ardından Kadıköy Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Özer, programda yaptığı konuşmada bu yıl bir ilki gerçekleştirerek Türkiye genelinde yaz okulu açma kararı aldıklarını belirterek şu bilgileri verdi:"Tüm Türkiye'deki 355 BİLSEM'de (Bilim ve Sanat Merkezi) bilim ve sanat adında 2 dersin 2. sınıftan, 12. sınıflara kadar tüm öğrencilerimize Türkiye'nin neresine giderlerse gitsinler yazın katılabilecekleri ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekleri bir kurs açıyoruz. Matematik seferberliğini başlattık. 4. sınıftan, 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin yazın matematik yaz okuluna katılabilecekleri yaz okullarını açıyoruz. Tüm sınıf seviyelerinde, bu yaz yine destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında İngilizce yaz okulu açıyoruz."Bakan Özer, 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" kampanyasını başlattıklarını hatırlattı. Bu tarihte Türkiye'de 16 bin 361 okulda kütüphane olmadığını vurgulayan Özer, 2 ay gibi kısa bir sürede bu okullara kütüphane yaptıklarını, 100 milyon kitap sayısını hedeflediklerini söyledi.Kütüphanelere aydın, mütefekkir insanların isimlerini vermek istediklerini belirten Özer, Alev Alatlı'nın kendisi için de özel bir yeri olduğunu belirterek şöyle devam etti:"Alev Alatlı hanıma özellikle teşekkür etmek istiyorum, ismini lütfettiği için bu okula. Çok özel bir insan. Kendilerini tanımaktan iftihar ediyorum. Özel bir hukukumuz da var. Ben 2010'da annemi kaybettim. O tarihten itibaren bana anne eksikliğini hiç hissettirmedi. Ne zaman sıkışsam, zorluklarda bazen mola vermem gerektiği zaman nefesini yanımda aldım. Ondan aldığım enerjiyle yola çıkıp ülkem için, devletim için, milletim için güzel şeyler yapmak için mücadele ettim. Kendilerine tüm destekleri için en içten şükranlarımı sunuyorum."