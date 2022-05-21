SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e sert tepki: Sen kim Sultan Abdülhamid’e saygısızlık kim

SEN KİM SULTAN ABDÜLHAMİD'E SAYGISIZLIK KİM?

Sultan Abdülhamid'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlıyı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e dil uzatana, 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım, sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim. O, 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu da sus pus oldular. Aynı masada oturdukları halde laf atanlara haddini bildiremediler. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir.