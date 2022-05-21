‘Teslim olan eş ve çocuklarımızı kurtarın’

Rus güçleri tarafından kuşatma altına alınan Mariupol şehrindeki Azovstal Çelik Fabrikası'na sığınan Ukraynalı bazı askerlerin anne ve eşleri, İstanbul'da ikinci basın toplantısını düzenledi. Ankara'da AK Parti yönetimi ve TBMM milletvekilleriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerin sonuçlarını basın mensupları ile paylaşan aileler, geçtiğimiz günlerde silahlarıyla teslim olan askerlerin hayatlarının korunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını garantör olmaya çağırdı. Ukraynalı savaşçıların eş ve anneleri gözyaşlarını tutamadı. Azovstal Çelik Fabrikası'nda teslim olan askerler için Türkiye'nin gözlemci olması istediklerini söyleyen Natalia Kravtsova, "Türkiye üçüncü bir taraf olarak bu sürece katılabilir. Rusya'ya esir düşen askerlerimiz, siviller ve yaralılarımızın hayatı ve gururu uluslararası sözleşmelere göre korunmalı. Rusya Federasyonu onları nereye götürecek şimdi belli değil ama gidecekleri yerlerde cezaevlerinde Türkiye'nin gözlemci olmasını talep ediyoruz" dedi. Natalia Zarytska da, "Tüm dünyaya bu savaşı durdurması için çağrı yapıyoruz" diye konuştu.