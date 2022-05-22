Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin, evlat nöbetine katılım sürüyor. Eylemin 992'nci gününde 291'inci aile, evlat mücadelesini dahil oldu. Iğdır'da 11 yıl önce üniversiteye hazırlanan, "Dershaneye gidiyorum" diyerek evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen kızı Susan için gelen Aziz Kıyga ile birlikte sayı 291'e ulaştı. Kızına seslenip geri dönmesini isteyen Aziz Kıyga, "Oranın bir faydası yok. Bütün aile seni merak ediyor. Ben istiyorum ki geri gel. Oranın sonu ölümdür. 11 yıl oldu gideli. 20 yaşındaydı gittiğinde, merak ediyoruz artık. Televizyonda gördüm buradaki eylemi, çıktım ve geldim, kızıma sesleneyim de geri gelsin diye. Onu gözümle bir daha göreyim. Evlat acısı çok zor" ifadelerini kullandı.