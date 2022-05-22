Rüşvet çarkında 32 tutuklama

Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personelinin kurduğu rüşvet çarkına ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye getirilen 160 şüpheliden 128'i adli kontrolle serbest bırakılırken 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı sonrası 5 ayrı ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda 224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 198 kişi ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki gözaltı sürelerinin dolmasının ardından şüphelilerden bir kısmı emniyetten serbest bırakılırken 160 şüpheli adliyeye getirilmişti. Adliyeye getirilen şüphelilerden 43'ü memur 124 şüpheli "rüşvet" suçundan tutuklamaya, 11'i memur 36 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği, uzun süren detaylı sorgunun ardından kararını verdi. Savcılıktan tutuklama talebiyle gönderilen 92 şüphelinin de aralarında bulunduğu 128 şüpheliden 116'sı yurtdışına çıkmama şartındaki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken 10'u yurtdışına çıkmama ve 1 milyon 650 bin lira para cezası şartıyla serbest kaldı. Hâkimlik, 2 şüpheliye ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbirlerini uyguladı. Öte yandan CHP'li Maltepe Belediyesi'nde günlük 150 bin lira rüşvet aldıkları tespit edilen 18 kişinin sorgusu ise devam ediyor.