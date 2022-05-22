Son dakika: ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri’ne çağrıldı

Son dakika bilgisine göre diplomatik kaynaklar, ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in Dışişleri'ne çağrıldığını bildirdi. Kaynaklar tarafından "Sanki önemli bir problem varmış gibi yansıtılması kabul edilemez." denildi.

Dün İstanbul'da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık büyükelçiye iletildi.

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "ABD Büyükelçiliğince dün (21 Mayıs) İstanbul'da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyduğumuz rahatsızlık bugün (22 Mayıs) Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi Jeff Flake'e iletilmiştir.

Büyükelçi Flake'e, sözkonusu gösteri uyarısında, bu tür mitinglerde emniyet birimlerimiz tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı belirtilerek, bu husustaki rahatsızlığımız ifade edilmiştir.

Büyükelçi'ye kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun olduğu ABD'de bu nedenle yaşanan olaylar ortadayken, siyasi parti mitinglerinin demokrasimizin köklü bir geleneğini oluşturduğu ülkemizde bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu, nitekim sözkonusu mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığı vurgulanmıştır.

Büyükelçi Flake'e ayrıca, ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik olarak bundan sonra yayınlanabilecek seyahat / gösteri uyarılarının gerçekler dikkate alınarak hazırlanmasını beklediğimiz iletilmiştir."

DIŞİŞLERİ'NDEN 'UYARI' MİSİLLEMESİ!

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.