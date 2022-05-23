Başakşehir- Halkalı Banliyö seferleri başladı

İlk seferde yolculuk yapan vatandaşlar, söz konusu hatta hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunan banliyö seferlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri karşılıklı olarak sabah ve akşam saatlerinde ikişer kez gerçekleştirileceğini açıkladı.