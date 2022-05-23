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Giriş Tarihi: 23.5.2022 17:27

Başkan Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri ile görüştü

AA
Başkan Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

Erdoğan, kabulün ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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Başkan Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri ile görüştü
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