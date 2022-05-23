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Giriş Tarihi: 23.5.2022 11:59

Başkan Erdoğan'dan, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'ne tebrik

DHA
Başkan Erdoğan’dan, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü’ne tebrik

Başkan Recep Tayyip ErdoğanAmpute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nü tebrik etti. Başkan Erdoğan mesajında, "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan'dan, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'ne tebrik
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