Başkan Erdoğan’dan, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü’ne tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/pkDBCi8aRl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 23, 2022