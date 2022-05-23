Bilecik’te rüşvete suçüstü! Rüşvet anı saniye saniye kaydedildi

Harekete geçen Savcılık, Jandarma Komutanlığına talimat vererek teknik takip başlattı. Arazilerin kamulaştırılması amacıyla görevlendirilen Bilecik Muhasebat Müdürlüğü'nde görevli bulunan ve Hazine tescillisi olarak görevlendirilen Avukat Alptekin Yörükoğlu, Belediye Avukatı A.Ç.İ. ile bir kafeteryada buluştu. Daha önce serileri numaraları alınmış olan 450 Bin TL ile kafeteryaya giden A.Ç.İ, daha sonradan yanına gelen Alptekin Yörükoğlu ile bir süre sohbet ettikten sonra para dolu çantayı masanın altına bırakarak kafeteryadan ayrıldı. Avukat Yörükoğlu, bir süre telefonla konuştuktan sonra para dolu çantayı masanın altından alarak kafeden çıktı. Bİlecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekipleri Alptekin Yörükoğlu'nu kısa bir süre takip ettikten sonra para dolu çantayla birlikte gözaltına aldı. Yapılan incelemeler sonrasında Avukat Yörükoğlu'nun, parayı aldıktan sonra Söğüt Mal Müdürü Süleyman A.'yı arayarak, "Beni buradan aldır" dediği ve hemen ardından da Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Y.'yi ayarak, "Teslimat Geldi" dediği ortaya çıktı.

MÜDÜRLÜK ADINA HESAP AÇTIRMIŞ

Söğüt Cumhuriyet Savcılığı, detaylı araştırmalarının ardından Avukat Alptekin Yörükoğlu'nun Bilecik Muhasebat Müdürlüğü adına bankada hesap açtırdığı bilgisine ulaştı. Yapılan incelemeler sonrasında açılan hesap ve şahsın kendi hesabında 500 bin TL'lik bir haksız kazanç tespit edildi. 17 Şubat günü tutuklanan Avukat Yörükoğlu, cezaevinde tutuklu olduğu sürede Söğüt Cumhuriyet Savcılığı'na bir mektup yazarak, Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Y'nin, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'i sevmediğini bu işi zora sokmasını söyleyerek, kendisini suça teşvik ettiğini yazdı. Pişmanlık yasasından faydalanarak, parayı kuruma iade eden Yörükoğlu, 13 Mayıs günü yeniden tahliye edildi.