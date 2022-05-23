Bilecik’te rüşvete suçüstü! Rüşvet anı saniye saniye kaydedildi

Bilecik Muhasebat Müdürlüğü'nde görevli bulunan ve Hazine tescillisi olarak görevlendirilen Avukat Alptekin Yörükoğlu, Milli emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan 6,5 dönümlük iki arazinin değerlerini olduğundan daha düşük göstereceğini söyledi ve Belediye Avukatı A.Ç.İ'den 600 Bin TL rüşvet istedi. Geçtiğimiz 15 Şubat günü Söğüt Belediye Başkanı MHP'li İsmet Sever ise, Savcılığı arayarak, 6,5 dönümlük iki arazinin satışıyla ilgili rüşvet istendiği konusunda suç duyurusunda bulundu.
Harekete geçen Savcılık, Jandarma Komutanlığına talimat vererek teknik takip başlattı. Arazilerin kamulaştırılması amacıyla görevlendirilen Bilecik Muhasebat Müdürlüğü'nde görevli bulunan ve Hazine tescillisi olarak görevlendirilen Avukat Alptekin Yörükoğlu, Belediye Avukatı A.Ç.İ. ile bir kafeteryada buluştu. Daha önce serileri numaraları alınmış olan 450 Bin TL ile kafeteryaya giden A.Ç.İ, daha sonradan yanına gelen Alptekin Yörükoğlu ile bir süre sohbet ettikten sonra para dolu çantayı masanın altına bırakarak kafeteryadan ayrıldı. Avukat Yörükoğlu, bir süre telefonla konuştuktan sonra para dolu çantayı masanın altından alarak kafeden çıktı. Bİlecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekipleri Alptekin Yörükoğlu'nu kısa bir süre takip ettikten sonra para dolu çantayla birlikte gözaltına aldı. Yapılan incelemeler sonrasında Avukat Yörükoğlu'nun, parayı aldıktan sonra Söğüt Mal Müdürü Süleyman A.'yı arayarak, "Beni buradan aldır" dediği ve hemen ardından da Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Y.'yi ayarak, "Teslimat Geldi" dediği ortaya çıktı.
MÜDÜRLÜK ADINA HESAP AÇTIRMIŞ
Söğüt Cumhuriyet Savcılığı, detaylı araştırmalarının ardından Avukat Alptekin Yörükoğlu'nun Bilecik Muhasebat Müdürlüğü adına bankada hesap açtırdığı bilgisine ulaştı. Yapılan incelemeler sonrasında açılan hesap ve şahsın kendi hesabında 500 bin TL'lik bir haksız kazanç tespit edildi. 17 Şubat günü tutuklanan Avukat Yörükoğlu, cezaevinde tutuklu olduğu sürede Söğüt Cumhuriyet Savcılığı'na bir mektup yazarak, Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Y'nin, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'i sevmediğini bu işi zora sokmasını söyleyerek, kendisini suça teşvik ettiğini yazdı. Pişmanlık yasasından faydalanarak, parayı kuruma iade eden Yörükoğlu, 13 Mayıs günü yeniden tahliye edildi.
SAVCILIK İDDİANAMEYİ TAMAMLADI
Söğüt Cumhuriyet Savcılığı yaşayanan rüşvet çarkıyla ilgili adı geçen 6 kişi hakkında iddianameyi hazırlayarak Bilecik Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi. İddianamede; Burhan K., Hasan B. ve Abdülmuhtalip K. isimli bilir kişiler rüşvet davasından takipsizlik alırken, Avukat Alptekin Yörükoğlu'na 'Gerçeğe aykırı bilir kişi raporu düzenlemek' suçundan 3 yıl ila 7 yıla kadar, Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Y. için 'Rüşvet almak suçuna iştirak' suçundan 4 yıl ila 12 yıla kadar, Söğüt Mal Müdürü Süleyman A.'nın 'Rüşvet almak suçuna yardım' suçundan 4 yıl ila 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Söğüt Cumhuriyet Savcılığı, Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Y. için 'Yargı görevi yapan bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçundan ayrıca 2 yılla 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
BAŞKAN SEVER'DEN RÜŞVET AÇIKLAMASI
Konu hakkında açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "araziyi kamulaştırmak için mahkemeye başvurduk. Mahkeme bilirkişi tayin etti. Söğüt İlçe Mal Müdürü'nü görevlendirmiş ve Mal Müdürlüğü tarafından da avukat Hazine vekili olarak görevlendirmiş. Kamulaştırma yapılacak alanı Gençlik Merkezi yapmak istedik. Görevlendirilen avukat, Belediyemizin Avukatını WhatsApp'tan arayarak 600 bin lira talep etmiş. Bunun üzerine Avukatımızla birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.
RÜŞVET KAMERALARA YANSIDI
Yaşanan rüşvet olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, görüntülerde Söğüt Belediyesi Avukatı A.Ç.İ. ile Avukat Alptekin Yörükoğlu'nun kafeteryada buluşması yer alıyor. Avukatın belli bir süre sonra gitmesinin ardından Alptekin Yörükoğlu, kafeterya dışına çıkarak telefon görüşmesi yapıyor ve daha sonra içeriye girerek, masanın altındaki çantayı alarak dışarı çıkıyor. Bir süre sonra da Jandarma ekipleri Yörükoğlu'nu para dolu çantayla gözaltına alıyor.