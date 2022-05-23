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Giriş Tarihi: 23.5.2022 20:01

Bodrum’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

DHA
Bodrum’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Bodrum'daki feci kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Gölköy Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif Aydın'ın kullandığı 35 AUL 334 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ferdi Öztaşkın yönetimindeki 48 AHA 303 plakalı otomobil çarpıştı.

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Osman Yerleşti ve Oğulcan Yerleşti yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerince trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Durumu ağır olan Osman Yerleşti, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Bodrum’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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