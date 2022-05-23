Bodrum’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Osman Yerleşti ve Oğulcan Yerleşti yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerince trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.