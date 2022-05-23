Çevre ve Çocuk Akademisi’nde ilk ders sıfır atık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl haziranın ilk haftasının, "Çevre Haftası" olarak kutlanacağı yönündeki genelgesiyle birlikte ülkenin her yerinde çevre seferberliği için kollar sıvandı. Bu doğrultuda Türkiye'nin ilk dijital ve engelsiz çevre ve çocuk platformu "Çevre ve Çocuk Akademisi" de hazırlıklarını tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Platform haziranın ilk haftası eğitime başlıyor" dedi. Çevre ve çocuk akademisi birbirinden renkli içeriklerin olduğu 6 akademiden ve iki kulüpten oluşacak.Tıpkı bir dijital üniversite formatındaki platformda, çocuklar için Sıfır Atık, Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği, Doğa ve Sanat, Çevre ve İletişim Akademileri ile İklim Elçileri ve Çevre Müfettişleri Kulüpleri yer alacak. İlk dijital ve engelsiz çevre ve çocuk platformu işe sıfır atıkla başlayacak. EBA entegrasyonu ile birlikte 18 milyon öğrencinin ulaşabileceği platform, çocuklara sürekli yenilenen çok zengin bir içerik sunacak. Çocuklar bilgi yarışmasında keyifli dakikalar geçirecek, sevimli sincap "bulutla" puanlar toplayıp rozet kazanmak için mücadele edecek. Burcu ŞEN/ANKARA