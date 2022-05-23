Giriş Tarihi: 23.5.2022 09:08

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-5 operasyonunda silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi İHA

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 operasyonu kapsamında iki teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.