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Giriş Tarihi: 23.5.2022 09:08

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-5 operasyonunda silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi

İHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-5 operasyonunda silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 operasyonu kapsamında iki teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 operasyonu kapsamında iki teröristin silahlarıyla birlilte ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında, 23 Mayıs 2022 tarihinde Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-5 operasyonunda silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi
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