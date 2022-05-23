MSKÜ “Ar-Ge Üniversitesi” olma hedefine yaklaşıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), son yıllarda oluşturulan güçlü proje altyapısı ve bu temel üzerinden sağlanan motivasyon ile Ar-Ge hedeflerine hızla yaklaşıyor. Elde edilen büyük proje başarıları yalnızca MSKÜ'nün Ar-Ge hedefleri açısından değil, aynı zamanda ülkemizin kalkınma hedefleri ve küresel bilim arenası açısından da büyük önem arz ediyor.

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2 dönem üst üste ilk sırada yer alan MSKÜ, eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.

MSKÜ, 2021 yılı birinci döneminde desteklenen proje sayısıyla tüm üniversiteleri geride bırakarak zirveye oturmuştu.

2021 yılı 2. Döneminde ise başvurulan 560 öğrenci projesinin 335'inin desteklenmeye değer bulunmasıyla MSKÜ, hem kendi rekorunu hem de ülke rekorunu kırdı. Bu büyük başarılı ile birlikte 2021 yılı 2. dönemi, aynı zamanda MSKÜ'nün kuruluşundan bu yana en fazla öğrenci projesinin üretildiği dönem olarak kayda geçti.

Böylece 2 çağrı dönemi üst üste Türkiye'nin en fazla proje üreten ve projesi desteklenmeye değer görülen üniversitesi olan MSKÜ, çok önemli bir başarı grafiği yakalamış oldu.

MSKÜ tüm bu proje başarılarıyla; toplumla bütünleşen, milli refaha odaklanan bir perspektifle; piramidin son basamağı olan "Ar-Ge Üniversitesi" olma hedefine adım adım yaklaşıyor.