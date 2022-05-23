Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 2 helikopter kiralanmış



'ARGUS 5000 29'UNDA VARDI, 30'UNDA YOKTU'

Daha sonra düşen TC-HEK helikopterin kiralandığı Esas Havacılık'ın helikopter teknisyeni Kenan Köksal dinlendi. Aynı zamanda Kaza Kırım Heyeti'yle birlikte olay yerine gidip heyetle de çalışan Köksal, davada sanık askerlerin helikopterdeki Skaymap III ile Argus 5000 cihazlarıyla ilgili bildiklerini de anlattı. Köksal, enkaz yerine ilk 29 Mart'ta gittiklerini ve bütün cihazların yerinde olduğunu belirterek, "Skaymap III yoktu çünkü Skaymap'ın bağlı olduğu yer ortada yoktu. Argus 5000 gösterge panelinde vardı. 31 Mart'ta gösterge panelini söküp almak için gittiğimizde Argus 5000 yoktu, 29'unda gittiğimizde vardı" dedi.

'MURAT 124 GİBİ' TABİR EDİYORUZ

Duruşmada Avukat Selami Ekici, havacılıkta uzman kişilerin Muhsin Yazıcıoğlu'na ulaşarak helikopterin uçan bir tabut olduğunu ve kesinlikle helikoptere binmemesi konusunda bilgi verdiklerini belirtip, helikopterin havacılık sektöründe bu şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğini ve düşen helikopterin ABD'de kaza yaptığını, bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu. Ekici ayrıca, Büyük Birlik Partisi tarafından Esas Havacılık'tan düşen TC-HEK helikopter dışında Agusta marka ikinci bir helikopterin daha kiralandığını belirterek, "Büyük Birlik Partisi ikisini de kiralıyor. 1'nci gün Sivas-Çağlayancerit-Yerköy uçuşu düşen helikopterle yapılıyor. 2'nci gün Agusta helikopter Sivas-Gemerek-Gürün uçuşu için ayarlanıyor. Sizce bu yanlış değil mi? Daha uzak noktalara bu kötü helikopterle uçulup daha kısa mesafeye daha iyi bir helikopterle uçurmak kimin tercihi olabilir?" diye sordu.

Kenan Köksal, helikopterin kaza geçirdiğini kayıtlardan gördüğünü belirtirken, iki helikopterin uçuş ayarlanmasının kim tarafından yapıldığını bilmediğini ifade ederek, "Düşen helikopter eski bir teknoloji, Vietnam savaşında askeri amaçla yapılmış helikopter. İçerisinde herhangi bir konfor cihazı yok. 'Murat 124 gibi' tabir ediyoruz biz. Oto pilotu yok, kuyruk motoru ısınma kontrolü yok. Yani yok yok. Sade, düz, sıradan bir helikopter. Dolayısıyla o bölgede o hava şartlarında, o irtifada, o yükle, o helikopterin uçması, onun için demişlerdir 'Uçan tabut' diye. Agusta model dünyanın en güçlü tek motorlu helikopteri, biraz daha donanımlı. 'O bölge şartlarında bu daha iyi uçardı' diye konuşulmuştu."