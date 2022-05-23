PKK’ya dağlar dar edildi

Türkiye'nin toprak bütünlüğüne göz dikenlere karşı verilen amasız mücadelede canlarını feda eden şehitlerimizin ve özellikle 2017'de Trabzon'da PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte "Eren Operasyonları" başlatıldı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün seçkin birlikleri olan Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Kadın Astsubaylar, Polis Özel Harekat (PÖH) ve operasyon yapılan bölgeye hakim olan Güvenlik Koruyucuları, PKK'nın kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetleri azaltmak adına yaz kış demeden doğu ve güneydoğu bölgelerinde operasyon düzenliyor.Güvenlik güçleri, icra ettiği operasyonların her birini ay yıldız uğruna şehit düşen silah arkadaşlarına ithafen gerçekleştirdi. Amanoslar'da, Diyarbakır ve Bingöl'de, Siirt'te, Mercan Dağları'nda, Sarpkaya'da, Tendürek'de, Batman-Zori'de, Bingöl-Sağgöze'de, Hakkari'de ve 58 bölgede düzenlenen operasyonlarla aziz şehitlerin adı bir kez daha terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik güçleri İHA ve SİHA desteğiyle "Eren Operasyonları" 15 ayrı bölgede icra edilen operasyonların tamamlamasının ardından 35 bölgede başlattığı "Eren-Kış Operasyonları" ile terör örgütü PKK'ya darbe indirdi. Operasyonlar da 350 terörist etkisiz hale getirilirken bin 639 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Ayrıca; 421 mayın/EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 4.621 kg. esrar, 5.983 kg. patlayıcı ile 123 bin 391 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.Eren-Kış Operasyonları'nın tamamlanmasının ardından bahar aylarının gelmesiyle kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına 12 bölgede Eren-Abluka operasyonları başlatılırken, son olarak terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 1 teröristin de bulunduğu Ağrı'da 1, Hakkâri'de 6 ve Şırnak'ta 5 toplam 12 terörist etkisiz hale getirilmişti.