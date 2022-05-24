Antalya’ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Meluni Dağı bölgesinde bugün 05.25'te teröristlerle çıkan ve 3 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.