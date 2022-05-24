Antalya’ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Meluni Dağı bölgesinde bugün 05.25'te teröristlerle çıkan ve 3 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şehit Teğmen Güler'in acı haberi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Şehidin ailesini bulunduğu caddeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehit haberini ardından vatandaşlar şehit ailesini evini bulunduğu caddeye akın etti. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti.
Acılı babayı yetkililer teselli etti. Şehit Piyade Teğmen Güler'in bekar olduğu, cenazesinin bugün (yarın) kente getirildikten sonra Uncalı Şehitliği'ne defnedileceği kaydedildi.