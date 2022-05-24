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Giriş Tarihi: 24.5.2022 16:08

Antalya’ya şehit ateşi düştü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler (28) şehit oldu. Güler'in acı haberi, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Meluni Dağı bölgesinde bugün 05.25'te teröristlerle çıkan ve 3 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Teğmen Güler'in acı haberi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehidin ailesini bulunduğu caddeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehit haberini ardından vatandaşlar şehit ailesini evini bulunduğu caddeye akın etti. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti.

Acılı babayı yetkililer teselli etti. Şehit Piyade Teğmen Güler'in bekar olduğu, cenazesinin bugün (yarın) kente getirildikten sonra Uncalı Şehitliği'ne defnedileceği kaydedildi.

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Antalya’ya şehit ateşi düştü
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