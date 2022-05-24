Bakan Kirişçi duyurdu! Anadolu Leoparı, 48 yıl sonra tekrar görüldü





"BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ, ZENGİNLİĞİMİZİ YETERİNCE EKONOMİK ZENGİNLİĞE DÖNÜŞTÜREBİLİYOR MUYUZ"

Türkiye'nin elindeki biyolojik çeşitliliği ekonomik zenginliğe dönüştürmenin önemine değinen Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, var olan biyoçeşitliliğin izlenilerek takip edilmesi gerektiğini söyledi. Kirişçi, "Bunları bizim biyolojik çeşitliliğimizi, zenginliğimizi yeterince ekonomik zenginliğe dönüştürebiliyor muyuz. Bütün mesele bu. Bunu da mutlak suretle daha fazlasıyla gerçekleştiriyor olmamız gerekir. Bizim dönemimizde buna ilişkin verilerin kayıt altına alınması ve bunların bir veri tabanında buluşturulması, bu veri tabanın ihtiyacı olan herkese açılması, kullandırılması önemli ama yeterli değil. Bu verilerle yetinmeyeceğiz. Aynı zamanda bu eldeki verilerle değişimi ve dönüşümü takip etmemiz gerekiyor. Madem ki elimizde biyoçeşitlilik verilerimiz var bunları da izlememiz ve takip etmemiz gerekiyor. Buna ilişkin Bakanlığımız gerekli eylemleri ilgili genel müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştiriyor" diye konuştu.

"ŞU ANDA BAKANLIĞIMIZDA TASLAK OLARAK HAZIRLANAN BİR ÇALIŞMA VAR"

"Ben biyoçeşitlilik konusunun da tıpkı diğer konular gibi bir eğitim gerektirdiğini düşünüyorum. Toplum olarak bu konularda mutlak suretle gerekli eğitimleri almamız gerekiyor. Hem de ilkokul çağından başlayarak" diyerek biyoçeşitlilik konusunda eğitimin gerekliliğini anlatan Kirişçi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda taslak olarak hazırlanan bir çalışma olduğunu açıklayarak, "Başkaları bizim sırtımızdan milyonlarca, milyarlarca dolarlık kazanç elde ederken bunların kaynağı bizim kendi endemik türlerimiz olduğu halde buralardan ekonomik olarak istifade edemeyen ülke konumundayız. Buna da son vermemiz gerekiyor. Onların kullanmış oldukları her bir bizden elde edilen, endemik türlerden elde edilen ilaç, boya, maya olabilir. Bunların elde etmiş oldukları gelirlerden biz de payımıza düşeni almalıyız. Çünkü bu ülkenin kaynakları kullanılıyorsa bunun da mutlaka üstesinden geleceğiz. Şu anda bakanlığımızda taslak olarak hazırlanan bir çalışma var. Bunu teklif olarak Meclisimize sunmuş olacağız. Yasalaşmasıyla negatif olan durumumuzu pozitife dönüştürmüş oluruz" cümlelerine yer verdi.