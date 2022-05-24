SON DAKİKA! Bakan Soylu duyurdu! 2 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler: Sözde üst düzey 2 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:
"Başkomutanım, tekmil veriyorum:
Amanoslar temiz Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri YEŞİL, biri GRİ KATEGORİDE 2 TERÖRİSTİN hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..." ifadelerini kullandı.
Başkomutanım, tekmil veriyorum:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 24, 2022
Amanoslar temiz❗
Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat;
biri YEŞİL,
biri GRİ KATEGORİDE
2️⃣ TERÖRİSTİN hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı.
Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN OPERASYON AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığı operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit J.Er Cüneyt KIRLI operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU, BİRİ YEŞİL, BİRİ GRİ
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL'ye kadar ödülle "YEŞİL"*kategoride aranan, *İranlı Agit- Kotol kod adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi.
Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle "GRİ" kategoride aranan, Armanç Nesimi kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi.
ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI!
Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş/Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzm.J.III.Kad.Çvş. Abdülmecit YILDIRIM'ın şehit edilmesi (1) Astsubay ve (1) Uzman Jandarma Çavuş'un yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi.
Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.