SON DAKİKA! Bakan Soylu duyurdu! 2 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU, BİRİ YEŞİL, BİRİ GRİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL'ye kadar ödülle "YEŞİL"*kategoride aranan, *İranlı Agit- Kotol kod adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi.

Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle "GRİ" kategoride aranan, Armanç Nesimi kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi.