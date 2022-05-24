Başkan Erdoğan’dan ‘nasıl dinç kalabiliyorsunuz?’ sorusuna cevap: Aşk ile koşan yorulmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençlerle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle gezdi. Erdoğan, sergiyi gezdikten sonra, merhum sanatçıların aileleriyle sohbet etti. Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaaddin Yavaşça'nın eşi Ayten Yavaşça, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin sohbete katıldı.Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da gezi ve sohbette hazır bulundu. Erdoğan samimi sohbette kendisine sorulan 'Bir gün orda, bir gün başka yerdesiniz. Nasıl dinç kalıyorsunuz? Vitamin gibi bir şey mi kullanıyorsunuz? Hiç yorulmuyor musunuz?' sorusuna "Allah rahmet eylesin, Neşet babanın bir lafı vardı 'Aşklan koşan yorulmaz'.Olay bu. Eğer aşk varsa meşk vardır. Tarif edin derlerse de aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Eğer siz mesleği seviyorsanız onda yok olacaksınız. Eğer sevmiyorsanız zaten yapmaya da gerek yok" yanıtını verdi. Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, 2023'ün UNESCO tarafından "Aşık Veysel Yılı" olarak ilan edilmesini hatırlatarak Erdoğan'dan Aşık Veysel'in vefatının 50'nci yıldönümünde yapılacak anma programının AKM'de yapılması ricasında bulundu.Başkan Erdoğan basketbol oynamasıyla ilgili bir soruya da "Bu ay aşırı yoğunuz. Bu yüzden maç yapamayacağız. Her hafta muhakkak basket oynuyoruz bakan arkadaşlarımızla beraber. Skorer noktasında bir numara benim" diye konuştu.