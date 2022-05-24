Çiçek aşısı yüzde 85 koruma sağlar

İkihaftada 16 ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü dün ilk kez Danimarka'da tespit edildi. Danimarka, virüsün görüldüğü 17'nci ülke olurken Arjantin'de de henüz maymun çiçeği olup olmadığı kesinleşmemiş şüpheli bir vaka kaydedildi. SABAH uzmanlara virüsü sordu:Kovid gibi kolaylıkla, solunum yoluyla bulaşmıyor, uzun süreli ve yakın temas gerekiyor. Bu yüzden kontrolü daha kolay. Gerektiğinde uygulamaya sokulabilecek yüzde 85 koruyabilen çeçik aşısı da var.Kovid-19 bir RNA virüsüydü, bu ise DNA virüsü. RNA virüsleri çok fazla mutasyon yaptığı için yayılma hızı daha fazlaydı. DNA virüslerinde mutasyon çok fazla olmuyor. O yüzden pandemi beklemiyoruz. Çiçek aşısı çok büyük bir buluş olarak insanlığa hizmet etti. Bu aşı maymun çiçeğinden de korur ama 1980'lere bakacak olursak o dönemde aşılanmış olanlar şu an 40'lı yaşları devirdiler; dolayısıyla artık aşının koruyuculuğunun zayıf olacağı düşünülüyor. Yeni nesil bu aşıyla aşılanmadığı için daha riskli görülebiliyor.Çiçek aşısı Türkiye'de geliştirildi ve uzun yıllar tüm dünyada uygulandı. Ancak 1982'de DÖS tarafından hastalığın kaybolduğu açıklanınca bu tarihten sonra doğanlara çiçek aşısı yapılmadı. Bu aşılar yeniden uygulanabilir.Elimizde maymun çiçeği virüsüne karşı aşımız ve iki tane ilacımız var. Korkuya gerek yok, vatandaşlarımız rahat olsun.