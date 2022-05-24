İBB’nin Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yılan hikayesine döndü

Mermutlu Pazartesi gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu'nda ise Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin 2022'nin Kasım ayında bitirileceğini söyledi.

İSKİ tarafından çalışmaları yapılmayan ve hizmete alınma tarihleri ertelenen diğer yatırımlar ise şu şekilde:

*Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçmesuyu Tüneli: Mermutlu 2020 yılında gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu'nda tünelin 2023 yılbaşında hizmete gireceğini açıkladı. 2021 yılında gerçekleşen İSKİ Genel Kurul'da ise Mermutlu tünelin 2023 yılsonunda işletmeye hazır hale getirileceğini belirtti.

*Ataköy Atıksu Tüneli: Mermutlu 2020 yılındaki İSKİ Genel Kurulu'nda tünelin 2022 yılsonunda hizmete alınacağını belirtti. 2021 yılındaki genel kurulda ise tünelin 2023 yılsonunda tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

*Terkos-İkitelli İsale Hattı İnşaatı: Mermutlu, 2020 İSKİ Genel Kurulu'nda isale hattının 2021 yılsonunda hizmete hazır hale getirileceğini söyledi. 2021 yılındaki genel kurulda ise isale hattının 2022 yılsonunda işletmeye hazır hale getirilmesinin hedeflendiğimi belirtti.

*Beylikdüzü Kavaklıdere Peyzajlı Dere Islahı Çalışması: Mermutlu 2020 İSKİ Genel Kurulu'nda çalışmaların 2021 Ağustos ayında tamamlanacağını belirtti. 2021'deki genel kurulda ise çalışmaların 2022 Nisan ayında tamamlanarak 'Yaşam Vadisi' olarak hizmete açılacağını ifade etti. Ancak, çalışmaların bitmediği ortaya çıktı.