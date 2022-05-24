İSKİ’de büyük skandal! 2 milyar TL’lik su kayıp

Tüfekçi konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

'İSTANBULLUNUN KULLANDIĞI SU MİKTARININ YÜZDE 15'İNE DENK GELEN SU KAYIP'

"Konunun daha iyi anlaşılması açısından bir kez daha tekrar ediyorum. Şebekedeki kayıptan bahsetmiyorum. 2020 ve 2021 yıllarında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan temiz su miktarı ile şebekeye verilen su miktarı arasında toplam 330 Milyon metreküp kayıptan bahsediyorum. İSKİ yatırım bütçesinin üçte birine denk gelen bu su nerede? Şehrin kullandığı suyun yüzde 15'i kadar kayıp su nerede? 2 Milyar TL değerindeki kayıp su nerede? İstanbul'un su yönetim merkezini polemik merkezi haline getirerek, İSKOM'da çıkıp, meclis üyelerini tehdit eden İBB Başkanına soruyoruz, bu israf değil midir? Bu beceriksiz bir kaynak yönetimi değil midir? İSKİ'nin yıllık yatırım bütçesinin 3'te 1'i kadar bir kaybı olan, faaliyet raporlarında da yazılan bu tutarın hesabını kim verecek?"

'3 TANE SİLAHTARAĞA İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ YAPILABİLİRDİ'

Maddi değeri 2 milyar TL'yi bulan kayıpla nelerin yapılacağını da anlatan Tüfekçi, " 3 yıldır sürüncemede kalan tüm yatırım ve projeler tamamlanabilirdi. İptal edilen Silahtarağa Projesi 3 tane yapılabilirdi. Yeni yenilenebilir enerji yatırımları tamamlanabilirdi. Yaklaşık yıllık 1.5 Milyar Kwh elektriği İSKİ kendi yatırımlarıyla karşılayabilirdi. Elektriğe ödediği parayı da 16 milyon İstanbul halkına hizmet olarak götürebilirdi" şeklinde konuştu.