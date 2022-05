İşte Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya ile ilgili NATO üyeliği süreci tavrı: Masada 5 talep!

TARİHİ ZİYARET

Filistin ve İsrail'e resmi temaslar için giden Çavuşoğlu'nun ilk durağı Ramallah oldu.

Bakan Çavuşoğlu uçakta, Ankara Temsilcimiz Okan Müderrisoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu şu açıklamaları yaptı:

HASSASİYETLERİMİZ BELLİ: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna ilişkin pozisyonumuz bizzat Cumhurbaşkanımız seviyesinde açıklandı. Birçok müttefik ülke, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin anlaşılması ve karşılanması gerektiğini söyledi. Malum, Berlin'de üçlü bir görüşmede gerçekleştirmiştik. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile görüştü. Onlar da Türkiye'ye bir heyet göndermeyi teklif ettiler. Cumhurbaşkanımız da 'Biz her zaman diplomasiden yanayız, bizim hassasiyetlerimiz belli, bunları her zaman konuşmaya hazırız' dediler. Heyet geliyor, bugün toplantılar gerçekleşecek. Her iki heyette dışişleri bakan yardımcıları, danışmanlar, uzmanlar, hukukçu ve istihbaratçı var. Türkiye, İsveç, Finlandiya arasında üçlü toplantı olacak.

TALEPLERİMİZ NET: PKK/YPG terör örgütüdür, bu örgütler arasında fark yoktur. Bu iki ülkedeki faaliyetleri, uzantıları, dernekleri mevcut. Ayrıca DHKP-C var, FETÖ var. Bunları bir kere daha belge ve bilgilerle göstererek anlattık.Teröre destekleri keseceğiz, diyorlar. Diğer taraftan savunma sanayi konusunda da kısıtlama var. Ambargonun kaldırılması da beklentilerimiz. Olası bir üyelikten sonraki beklentimiz ise garantilerin devam etmesi. Cumhurbaşkanımız da söyledi, beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Çalışmalarımızı taslak olarak hazırladık. Çok net, somut şeyler. Öyle temenniler falan değil. Zaten kendileri de telefonda Sayın Cumhurbaşkanımıza somut adımlar atabileceklerini söylediler. Biz yazılı mutabakata bağlamak istiyoruz. Söz havada kalır. Bu iktidar değişir, öbür iktidar 'bu beni bağlamaz' der. Her şey belge üzerinde olacak. Bu işin felsefesi falan yok. Somut milli güvenlik meselesi.