İşte Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya ile ilgili NATO üyeliği süreci tavrı: Masada 5 talep!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülkeden heyetlerin bugün Ankara'ya geleceğini belirterek Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in 3'lü toplantı yapacağını açıkladı. Bu kararın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü telefon diplomasisinde gündeme geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Finlandiya ve İsveç heyet göndermek istedi, Cumhurbaşkanımız da 'Bizim her zaman önceliğimiz diplomasidir' diyerek bu teklifi kabul etti" diye konuştu.
"Yol haritamızı ve YPG'nin nasıl bir örgüt, olduğuna ilişkin belgeleri hazırladık. Savunma alanındaki ambargoların kaldırılması da taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz, temennilerle ilerleyemeyiz" diyen Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreterinin de katılacağı 4'lü bir toplantının da Ankara'da ilerleme sağlanırsa yapılabileceğini, Genel Sekreter Stoltenberg'den böyle bir teklif geldiğini söyledi.
TARİHİ ZİYARET
Filistin ve İsrail'e resmi temaslar için giden Çavuşoğlu'nun ilk durağı Ramallah oldu.
Bakan Çavuşoğlu uçakta, Ankara Temsilcimiz Okan Müderrisoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu şu açıklamaları yaptı:
HASSASİYETLERİMİZ BELLİ: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna ilişkin pozisyonumuz bizzat Cumhurbaşkanımız seviyesinde açıklandı. Birçok müttefik ülke, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin anlaşılması ve karşılanması gerektiğini söyledi. Malum, Berlin'de üçlü bir görüşmede gerçekleştirmiştik. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile görüştü. Onlar da Türkiye'ye bir heyet göndermeyi teklif ettiler. Cumhurbaşkanımız da 'Biz her zaman diplomasiden yanayız, bizim hassasiyetlerimiz belli, bunları her zaman konuşmaya hazırız' dediler. Heyet geliyor, bugün toplantılar gerçekleşecek. Her iki heyette dışişleri bakan yardımcıları, danışmanlar, uzmanlar, hukukçu ve istihbaratçı var. Türkiye, İsveç, Finlandiya arasında üçlü toplantı olacak.
TALEPLERİMİZ NET: PKK/YPG terör örgütüdür, bu örgütler arasında fark yoktur. Bu iki ülkedeki faaliyetleri, uzantıları, dernekleri mevcut. Ayrıca DHKP-C var, FETÖ var. Bunları bir kere daha belge ve bilgilerle göstererek anlattık.Teröre destekleri keseceğiz, diyorlar. Diğer taraftan savunma sanayi konusunda da kısıtlama var. Ambargonun kaldırılması da beklentilerimiz. Olası bir üyelikten sonraki beklentimiz ise garantilerin devam etmesi. Cumhurbaşkanımız da söyledi, beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Çalışmalarımızı taslak olarak hazırladık. Çok net, somut şeyler. Öyle temenniler falan değil. Zaten kendileri de telefonda Sayın Cumhurbaşkanımıza somut adımlar atabileceklerini söylediler. Biz yazılı mutabakata bağlamak istiyoruz. Söz havada kalır. Bu iktidar değişir, öbür iktidar 'bu beni bağlamaz' der. Her şey belge üzerinde olacak. Bu işin felsefesi falan yok. Somut milli güvenlik meselesi.
MASADA İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DAN 5 TALEP
-PKK/YPG terör örgütüdür, aralarında fark yoktur
-PKK/YPG'nin faaliyetlerini, dernek görünümlü teröre destek veren organizasyonlarını ve ülkenizin açık para akışını durdurun
-DHKP-C'ye ve mensuplarına hareket alanı açmayın
-FETÖ firarilerinin ülkenizde barınmasına izin vermeyin, iade taleplerini karşılayın
-Savunma sanayinde müttefiklik ilişkisine uymayan kısıtlamalara son verin
FİLİSTİN VE İSRAİL ZİYARETLERİ: İki ülkeyi birden ziyaret ediyoruz. Filistin ile ortak komisyonunun ikinci toplantısını yaptık. Bu toplantının planlamasını önceden yapmıştık. Yani İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretinden önce. Daha sonra Herzog da gelince İsrail'i de ziyaret edelim dedik. Filistinliler de 'iki defa gidip gelmeyin, gelmişken ikisini de birden yaparsınız' dediler. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile kahvaltıda bir araya geleceğiz. Daha sonra resmi görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Öğle yemeğinde de Turizm Bakanı misafir etmek istemiş. Onunla da beraber olacağız. Daha sonra Mescid-i Aksa'ya gideceğiz. Ardından Yafa'da iş insanlarıyla bir araya geleceğiz. Yafa'da biliyorsunuz Türkiye'den göç eden Yahudilerin bir derneği var. Türkiyeliler deniliyor onlara. Onlarla konuşacağız. İsrail'e 15 seneden sonra bir ziyaret. Filistin'e de epeyce oldu. İki ülke ile de ikili ilişkileri de görüşeceğiz ama esas Ortadoğu meselesi, yani Filistin-İsrail konusu. Ana gündem maddelerinden bir tanesi olacak. İkili ilişkilerimizin birçok boyutu var. Onları zaten rutin bir şekilde görüşeceğiz.
ENERJİ BAKANI AYRI GİDECEK: Enerji Bakanı bizden sonra bir ziyaret gerçekleştirecek. İsrail tarafı 'ayrı ayrı olursa daha memnun oluruz' dedi, dolayısıyla o ziyaretleri de ayrı ayrı gerçekleştirmiş olacağız.
BÜYÜKELÇİ ATAMASI: Büyükelçi ataması konusu Ankara'da cumhurbaşkanları görüşmesinde gündeme gelmişti. O zaman cumhurbaşkanları, 'dışişleri bakanları bir araya geldikleri zaman bu konuyu kendileri konuşsunlar' dediler. Konuşacağız, gündemde olacak. Atanır mı atanmaz mı bilmiyorum ama değerlendireceğiz. Zamanlaması nasıl olur, bakacağız.
İSRAİL İLE NORMALLEŞME SÜRECİ: Normalleşme süreci başladı. Önemli olan bu sürecin iyi işlemesi. Bazı konularda görüş ayrılığımız var ama başka ülkelerle de görüş ayrılığımız var. Görüş ayrılığımızın olduğu zamanda bile gerginliğin azaltılması konusunda diyalogun faydasını Ramazan'da gördük O nedenle bu diyalog, İsrail-Filistin arasında yeniden ilişkilerin tesis edilmesine de katkısı olacaktır.
ABD ZİYARETİ: NATO'nun açık kapı politikasını eskiden beri desteklediğimizi herkes biliyor. NATO üyesi diğer ülkelerin de savunma sanayiinde ihracat kısıtlamalarını kaldırmaları gerektiğini de söylüyoruz. Zaten genel sekreter bu konuda epeydir bir girişim yapıyor, 'müttefikler arasında kısıtlama olmaz' diyor. Muhataplarımıza, PKK/YPG konusunda 'sizin verdiğiniz destekten cesaret alarak bunları yapıyor' dedik. Bu konuda zaten haklılığımızı kabul etmeyen yok. O nedenle neden karşı çıktığımızı neler yapılması gerektiğini her yerde aynı şekilde söylüyoruz.
F-16'LAR İÇİN TÜRKİYE'NİN PAZARLIĞI YOK: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu üzerinden ABD ile) Böyle bir pazarlık konusuna direkt olarak girmedik. F-16'ların süreci zaten ilerliyor. Yönetimin tutumu belli. Kongrede de olumlu mesajlar veriliyor. Dolayısıyla F-16 meselesi sözlerinden caymazlarsa seyrinde devam ediyor. Dolayısıyla bize illa F-35'i dahil edin öyle diğer iki ülke adaylığını kabul ederiz diye bir şeye girmedik. ABD'nin yaptırımlarını, Türkiye'ye yönelik ihracat kısıtlamasının kaldırması gerektiğini zaten söylüyoruz.
İSRAİLLİ YETKİLİLER KARŞILADI: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı. Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramallah kentine gelen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığına geçti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katıldı. Filistinli mevkidaşı Maliki ile ikili görüşme yapan Çavuşoğlu, anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya geldi.
MALİKİ İLE KEK TOPLANTISI KARARI: Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımları ele aldı. Görüşmelerde ikili ticaretin artırılmasının yolları ele alınırken, haziran sonunda Türkiye-Filistin Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı yapılması kararlaştırıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir sanayi bölgesi inşa etme projesi de değerlendirildi. Ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Filistin makamlarıyla iş birliğini artırmasının gündeme geldiği paylaşıldı. Görüşmede, Filistin ekonomisinin desteklenmesinin yolları, Filistin ekonomisinin canlandırılması için alınacak tedbirlerin yanı sıra Mescid-i Aksa'daki durum ele alındı.
ORTAK KOMİTE SONRASI FİLİSTİN İLE İMZALANAN ANLAŞMALAR
Protokol İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Adalet Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Osmanlı Dönemi Vakıflarına Ait Arşiv Belgelerinin Değişimi Hususuna Dair İşbirliği Protokolü, Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma , Türkiye Maarif Vakfı ve Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması, KOSGEB ile Filistin Girişimcilik ve Güçlendirme Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı, Ortak Bildiri
İSRAİL'DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ: Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor. İki bakan basına hitap edecek, Bakan Çavuşoğlu daha sonra İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ile görüşecek, Harem-i Şerif'in girişinde yer alan Kudüs İslam Vakfı'nı ziyaret edecek. Kubbet'üs-Sahra ve Mescid-i Aksâ ziyaretinden sonra Yafa Türk Kültür Merkezi'nde İsrail Türkiye İş Konseyi üyelerini kabul edecek, İsrail'deki Türkiyeliler Birliği'ne ziyarette bulunacak.