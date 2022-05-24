İşte Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya ile ilgili NATO üyeliği süreci tavrı: Masada 5 talep!

ENERJİ BAKANI AYRI GİDECEK: Enerji Bakanı bizden sonra bir ziyaret gerçekleştirecek. İsrail tarafı 'ayrı ayrı olursa daha memnun oluruz' dedi, dolayısıyla o ziyaretleri de ayrı ayrı gerçekleştirmiş olacağız.

BÜYÜKELÇİ ATAMASI: Büyükelçi ataması konusu Ankara'da cumhurbaşkanları görüşmesinde gündeme gelmişti. O zaman cumhurbaşkanları, 'dışişleri bakanları bir araya geldikleri zaman bu konuyu kendileri konuşsunlar' dediler. Konuşacağız, gündemde olacak. Atanır mı atanmaz mı bilmiyorum ama değerlendireceğiz. Zamanlaması nasıl olur, bakacağız.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME SÜRECİ: Normalleşme süreci başladı. Önemli olan bu sürecin iyi işlemesi. Bazı konularda görüş ayrılığımız var ama başka ülkelerle de görüş ayrılığımız var. Görüş ayrılığımızın olduğu zamanda bile gerginliğin azaltılması konusunda diyalogun faydasını Ramazan'da gördük O nedenle bu diyalog, İsrail-Filistin arasında yeniden ilişkilerin tesis edilmesine de katkısı olacaktır.

ABD ZİYARETİ: NATO'nun açık kapı politikasını eskiden beri desteklediğimizi herkes biliyor. NATO üyesi diğer ülkelerin de savunma sanayiinde ihracat kısıtlamalarını kaldırmaları gerektiğini de söylüyoruz. Zaten genel sekreter bu konuda epeydir bir girişim yapıyor, 'müttefikler arasında kısıtlama olmaz' diyor. Muhataplarımıza, PKK/YPG konusunda 'sizin verdiğiniz destekten cesaret alarak bunları yapıyor' dedik. Bu konuda zaten haklılığımızı kabul etmeyen yok. O nedenle neden karşı çıktığımızı neler yapılması gerektiğini her yerde aynı şekilde söylüyoruz.