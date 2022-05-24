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Giriş Tarihi: 24.5.2022 14:14 Son Güncelleme: 24.5.2022 14:14

Son dakika haberi: Kayseri'de AK Partili belediye başkanı Davut Şahin'e silahlı saldırı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Son dakika haberi: Kayseri’de AK Partili belediye başkanı Davut Şahin’e silahlı saldırı

Son dakika haberi: Kayseri'de AK Partili Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'e  evinden çıktığı sırada silahlı saldırı yapıldı. Ayağından yaralanan Şahin hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberine göre; Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, 3 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. İstanbul'da gerçekleştirilen Kayserililer buluşmasından dönen başkan Şahin'e evinin önünde aracını park ettikten sonra pompalı tüfekle ateş açıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken Davut Şahin aşağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Başkan Davut Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan silahlı 3 saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularından suçlamaları reddettikleri öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haberi: Kayseri'de AK Partili belediye başkanı Davut Şahin'e silahlı saldırı
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