Son dakika | Sultanbeyli mobilya fabrikasında yangın

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler binayı sararken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın | Video
Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın | Video
Yangın, saat 19.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı mobilya fabrikasında çıktı. Bildirilmesi üzerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın | Video