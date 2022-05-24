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Giriş Tarihi: 24.5.2022 19:42 Son Güncelleme: 24.5.2022 19:51

Son dakika | Sultanbeyli mobilya fabrikasında yangın

Son dakika | Sultanbeyli mobilya fabrikasında yangın

Son dakika... Sultanbeyli mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler binayı sararken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler binayı sararken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın | Video

Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın | Video


Yangın, saat 19.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı mobilya fabrikasında çıktı. Bildirilmesi üzerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın | Video

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Son dakika | Sultanbeyli mobilya fabrikasında yangın
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