1000’inci güne yaklaşan annelerin eylemine katılım sürüyor

Aileler tarafından sloganlar eşliğinde Türk Bayrakları ile karşılanan anne ve baba, çocuklarını kurtarana kadar HDP binası önünde annelerle birlikte mücadele edeceklerini söyledi. Oğlunun kaçırıldıktan bir süre sonra örgütten kurtulmak için kendilerine haber gönderdiğini belirten baba Esad Akdaş, "2019 yılında oğlum Mehmet, örgütten kaçtı. Ancak, kırsal alanda teröristler tarafından yakalandı. Ardından kamplara götürülüp ve mağarada zorla tutulduğunu öğrendik. Oğluma mağaralarda işkence yapıp, ölüm tehditleri ile zorla tutuyorlar. Devletimizin desteği ile oğlumun kurtarılmasını istiyorum. Buraya evladıma kavuşmak için geldim. Evlatlarımızı alana kadar da HDP önünden ayrılmayıp, anneler ile birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.