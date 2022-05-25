1000’inci güne yaklaşan annelerin eylemine katılım sürüyor

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin eylemi 1000'inci gününe yaklaşırken, evlat nöbetinin 996'ıncı gününde eyleme katılımda sürüyor. Bugün bir ailenin daha eyleme katılımıyla aile sayısı 292'ye yükseldi. Mardin'in Nusaybin ilçesinden 7 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan Mehmet Akdaş'ın babası Esad ve annesi Gülperi Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesine dâhil oldu.
Aileler tarafından sloganlar eşliğinde Türk Bayrakları ile karşılanan anne ve baba, çocuklarını kurtarana kadar HDP binası önünde annelerle birlikte mücadele edeceklerini söyledi. Oğlunun kaçırıldıktan bir süre sonra örgütten kurtulmak için kendilerine haber gönderdiğini belirten baba Esad Akdaş, "2019 yılında oğlum Mehmet, örgütten kaçtı. Ancak, kırsal alanda teröristler tarafından yakalandı. Ardından kamplara götürülüp ve mağarada zorla tutulduğunu öğrendik. Oğluma mağaralarda işkence yapıp, ölüm tehditleri ile zorla tutuyorlar. Devletimizin desteği ile oğlumun kurtarılmasını istiyorum. Buraya evladıma kavuşmak için geldim. Evlatlarımızı alana kadar da HDP önünden ayrılmayıp, anneler ile birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ANNELERDEN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI
Öte yandan, Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı için HDP İl Binası önünde eylemlerini sürdüren 35 aile, 58'inci haftayı geride bıraktı. Aileler, Pençe-Kilit operasyonunda 5 askerin şehit olduğu saldırı nedeniyle PKK'ya tepki gösterirken, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediler.