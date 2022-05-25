SON DAKİKA: Oyuncu Ezgi Mola’ya Musa Orhan’a hakaretten para cezası!

Batman Beşiri'de tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ezgi Mola ve taraf avukatları katıldı. Avukat beyanlarının ardından söz alan Ezgi Mola, Musa Orhan'ı tanımadığını beyan ederek "bu söylemim tamamen tecavüzcü ve buna potansiyeli olan kişileredir. Basında çıkan haberi kim okusa aksi halde bir fikre sahip olmayacağı için ben de benden önce söylenen 100 binlerce haberden sonra bu insanlarla aynı fikirdeyim. Burada bir yanıltmaca varsa da basının yönlendirmesidir. Haberler dosyada mevcuttur, bakıldığında herkes aynı şeyi düşünecektir. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

"SANATÇI OLARAK SESİMİ DUYURDUM"

Uzlaştırmacı tarafından arandığını ve katılan tarafın 50 bin TL ödenmesi durumunda şikayetten vazgeçileceği şeklinde sözler söylediğini ifade ederek. "Gelir kapısı yaratmak bu olurdu. Benim tweetimin öncesinde yaklaşık 100 binlerce tweet vardı tweet silinmese de olur 50 bin TL'yi ver şeklindeki teklif bana ne amaçla söylenmiştir. Setten arkadaşlarım Ankara'ya geldiler bu teklifin yapıldığı ana şahit olmuşlardır. Kim olsa yine aynı şekilde davranırdım, ortada bir mağduriyet bulunmaktadır ben de sanatçı olarak sesimi duyurdum ve herkes gibi tepkimi dile getirdim. Üzerime atılı suçtan beraatini talep ediyorum." Diye konuştu

6 BİN 960 TL ADLİ PARA CEZASI



Sanık Mola ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Mola'ya 'Hakaret' suçundan 6 bin 960 TL adli para cezasına hükmetti.