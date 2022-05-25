Hatay şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kuzey Irak'da devam eden Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.