İkinci Kandil İsveç’tedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsveç, PKK'nın silah tedarikçileri arasındadır. Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya'nın parmak izlerini nasıl yok sayacağız? Bizim değerlendirmemiz, 2'nci Kandil İsveç'tedir" dedi. Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:Kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen artışların bir süre sonra normalleşeceğine, hazmedilebilir ve makul seviyelerde istikrar kazanacağına inanıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın kesesine dokunan, mutfağına adeta dinamit koyan, geçim şartlarını ağırlaştıran ve şikâyetlerinin yaygınlaşmasına neden olan fiyat artışlarının önünü arkasını dikkatle incelemek durumundayız. Türkiye'yi ekonomik olarak zora sokan, vatandaşlarımızın alım gücünü zayıflatan güdümlü ve siparişi yapılmış fiyat artışlarının geri planında bize göre Türkiye'den intikam almayı hedefleyen mihraklar vardır ve açıkça meydandadır. Dikkatinizi çekiyorum, FETÖ bu kumpasın tam ortasında bulunan maşadır.İsveç ve Finlandiya'nın bölücü terör örgütüyle yakın ve dostane irtibatları saklanamaz düzeydedir. Asıl gündem Türkiye'nin endişesini görüşmek değil, kalıcı olarak gidermek ve telafi etmektir. İsveç, PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. Bilhassa İsveç, bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kundağı, kuluçkası ve kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir.Türkiye bağımlı ve tutsak bir ülke değildir. Biz kendi kararımızı, kendi duruşumuzu milletimizin ve devletimizin hak ve çıkarlarına göre tayin ve tespit edecek kadar cesuruz ve kararlıyız. Hiç kimse Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenmesin. Terör örgütü PKK/YPG'yi İsveç ve Finlandiya üzerinden NATO'ya fiili ortak yapmaya asla teşebbüs etmesin. Teröristlerin Türkiye'ye iade talepleri her seferinde reddedilmektedir. PKK'lılar, FETÖ'cüler ellerini kolları sallayarak bu ülkelerde cirit atmaktadır. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız.KILIÇDAROĞLU'NUN Maltepe mitingi, HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün, Pontus özlemi çeken çürümüşlerin mitingidir. Atatürk Havalimanı'nı kastederek, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir" diyen Kılıçdaroğlu, asıl damgalı hainleri, asıl gedikli işbirlikçileri görmek ve bilmek istiyorsa derhal çevresine ve ittifak içinde olduğu cinayet ve suç örgütlerine bakmalıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, Dersim sayfasını yeniden açıp yeni bir isyan teşebbüsünü aklından geçiriyorken, Türk milleti seni cumhurbaşkanı yapmaz, yapamaz, yapmayacaktır.