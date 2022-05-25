Katliamdan önce birlikte fotoğraf çektirmişler

Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu köyü mevkisinde 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 askerin acısı halen dinmedi. Bu saldırıda en büyük kaybı Konya verdi. Konyalı 7 asker bu hain saldırıda şehit oldu. Onlardan biri ise Komando Er Mevlüt Özkan'dı.





'BİZ BİTTİK AMA O HAİNLERDE BİTTİ'

Acılı anne Havva Özkan (68) o günü hiç unutamıyor. SABAH'a konuşan 3 çocuk annesi Özkan, "29 yıl önce hayatımız altüst oldu. O güne kadar ne yaşadıysak o kaldı. O günden sonra bizim yaşantımız bitti. Eşim kalp hastası oldu. Oğlunun acısına dayanamadı. Onu da 8 yıl önce kaybettim.





Ben yıkıldım, çocuklar param parça oldu. Oğlum şehit olduğu için çok gururluyum. Ama onlar kalleşlik yaptılar. Eğer çocuklarımızın elinde silah olsaydı onları orayı dar ederlerdi. Savunmasız yavrularımızı şehit ettiler. Çok şükür ki yapanların da yanına kalmadı. Çocuklarımıza bunu yapanlar o teröristler bitti. Allah devletimizden razı olsun. Bu teröristleri bitirdiler. Ama bizde bittik.





Şu evde canlı mıyım cansız mıyım bazen haberim olmuyor. Yediğim ekmeğin, içtiğim suyun, attığım adımın içindeler. Gencecik fidanları bizden kopardılar. İlk oğlumdu, onu benden aldılar. Yolda mola vermişler. Telefonla beni aradı, 'Anne biz yoldayız, ben seni sonra ararım' dedi. O son görüşmemiz oldu. Çok kısa konuşmuştuk. Zaten ondan sonra o hain saldırı olmuş. Cumhurbaşkanımız burada o hainlerin yakasına nasıl yapıştıysa ahrette de çocuklarımızın o hainlerin yakasına yapışacak" dedi.





'1 KAREDE 3 ŞEHİT'

Şehit Mevlüt Özkan, birlikte askerlik yaptığı diğer Konyalı şehitler Ali Arar ve Mustafa Yılmaz ile usta birliğine gitmeden Konya'da da sık sık önce görüştü. Yola çıkmadan 3 gün önce çektirdikleri fotoğraf ise son fotoğraf karesi oldu. Aynı saldırıda Konyalı Erkan Kaçan, Hilmi Şahin, İbrahim Erten ve İlyas Uyar'da şehit düştü.