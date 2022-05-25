Malatya şehidini uğurladı

Öğle namazının ardından Şehit asker için cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile çok sayıda askeri ve polis erkanı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.