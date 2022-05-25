Son dakika | MSB "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" diyerek duyurdu! 5 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamadaİ Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek!

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