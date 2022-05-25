Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" diyerek duyurdu! 5 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 25.5.2022 17:35 Son Güncelleme: 25.5.2022 17:38

Son dakika | MSB "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" diyerek duyurdu! 5 terörist etkisiz

Son dakika | MSB Terörist neredeyse hedefimiz orası! diyerek duyurdu! 5 terörist etkisiz

Son dakika | MSB: Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamadaİ Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek!

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Son dakika | MSB "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" diyerek duyurdu! 5 terörist etkisiz
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