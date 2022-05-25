Türk mutfağı Kazakistan’da tanıtıldı

Akyıldırım, başkonsolosluğun daha önceki faaliyetlerinde yerel halkın Türk yemeklerine aşina olduğunu, yemekleri beğendiklerini fark ettiklerini belirterek, "Çünkü Kazak halkının belki yarısından fazlası tatilini Türkiye'de geçiriyor. Bu esasında bizim Orta Asya'dan beri taşıdığımız Türk mutfak kültürünü, geleneklerini ve Türk dili ve kültürünü birlikte yaşadığımızı gösteriyor." dedi.

Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının bugün etkinlikte oldukça beğenildiğini dile getiren Akyıldırım, "Kitabımız çok güzel hazırlanmış. Tüm mutfağın çeşitli safhaları başlangıçtan tatlı safhasına kadar tanıtılıyor. Biz de Kazakistan'da zaten yaygın olan et ağırlıklı yemekleri daha fazla sebze ve zeytinyağı ile buluşturmak, Türkiye'de tanıdıkları ve otellerde gördükleri lezzetleri burada canlandırmaya ve daha fazla yayılmasını sağlamaya uğraşıyoruz. Nitekim, şehirde daha fazla Türk restoranları açılıyor. Buralarda da Türkiye'den gelmiş şeflerimiz çalışıyor. Bugünkü etkinliğimizde bize mutfağı hazırlayan Tuncay şefimiz de bunlardan birisi. Bu şeflerimizin sunduğu Türk mutfağının lezzetli yemeklerinin halk tarafından sevildiğini görmek ise bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Aktau'daki filarmonide sanatçı olan Kalima Nauşabayeva da Türk mutfağını seven birisi olarak etkinlikte bulunduğunu belirtti.

Nauşabayeva, özellikle etkinlik kapsamında ayvadan yapılan tatlıyı çok beğendiğini dile getirerek, "Türk mutfağının en beğendiğim yönü de et yemeklerinin çeşitli sebze ve meyveleri kullanarak daha sağlıklı, yumuşak ve lezzetli hazırlanması diyebilirim." diye konuştu.