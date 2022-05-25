Yüreğimiz yandı

Sınır ötesinde güvenli bölgeler oluşturmak ve teröristlerin ülkeye sızmalarını önlemek amacıyla 17 Nisan'da Kuzey Irak'ın Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan "Pençe-Kilit Operasyonu"ndan şehit haberi geldi. Bordo Bereli ve özel eğitimli komandolar tarafından temizlenen Meluni Dağı mevkiinde bir grup PKK'lı terörist, bomba ve ağır makineli silahlarla Mehmetçiğe saldırdı.Mehmetçiğin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan (24), Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (25), Piyade Teğmen Abdulkadir Güler (28) ile Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay (25) şehit oldu. Durumları ağır olan 2 askerin ise tedavisi devam ediyor.Antalyalı olan şehit Teğmen Güler'in, bir kız kardeşi bulunduğu öğrenildi. Kütahyalı Şehit Uzman Çavuş Cankaya'nın bu yaz düğün yapmayı planladığı, Ankaralı şehit Piyade Uzman Çavuş Doğan'ın 3 ay önce nişanlandığı öğrenildi.Çatışma sonrası teröristlerin kaçış güzergâhları ATAK helikopterleri ve hudut hattındaki Fırtına obüsleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Operasyonun devam ettiği bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının belirlenmesi amacıyla İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından keşif gözetleme çalışmaları başlatıldı. Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlarda, komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan şehit askerler için başsağlığı diledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifa diliyorum. Şehitlerimizin ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.HAİNsaldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Irak sınır hattına geldi.BarışPınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi. Amanos Dağları'nda da biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki terörist öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı paylaşımda "Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Kahraman Şehitlerimiz, kanınız yerde kalmadı, kalmayacak" dedi.