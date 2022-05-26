AK Parti’den Menderes Belediyesi’ne soru: Bol keseden attığınız o yol çalışmalarını nerelerde yaptınız?

Artcı şunları söyledi: "Yollar, sokaklar birer kanayan yara… İzmir'deki büyük fotoğraftan, Menderes de payını alıyor 3 yıldır elle tutup gözle görülecek tek bir işe imza atmayan; iki karışlık asfaltın başında poz vermekten öteye gidemeyen CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a soruyoruz! Bol keseden attığınız o yol çalışmalarını nerelerde yaptınız? Yolumuz, Mithatpaşa ve Cüneytbey Mahalleleri'ne düştüğünde karşımıza çıkan bu yol harabeleri, hayal midir, kâbus mu? Halkın en temel ihtiyaçlarını gideremeyen bir belediye, ağzıyla kuş tutsa ne fayda!"