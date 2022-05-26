Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’dan oyuncu Şahan Gökbakar’a rakamlarla atık yanıtı!

Türkiye, 14.7 milyon tonla en çok atık ithal eden ülke olduğuna yönelik çıkan haberle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yorumlar yazılmaya başlandı. Yorumu yapanlardan biri de komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar sosyal medya hesabından "Biz neden Avrupa'nın çöpünü alıyoruz? En çok atık ithal eden ülke olmuşuz. Emin olun doğaya zararlı olmasa kendileri hallederdi... Parasını verip bizim ülkeye yolluyorlar pisliklerini..." yorumunda bulundu.
BİRPINAR'DAN GÖKBAKAR'A RAKAMLARLA YANIT
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise Göbakar'ın yazdıklarına sosyal medyadan yanıt vererek yıllara göre ithalat rakamlarını paylaşıp düzeltme yaptı.
Ayrıca köşe yazarı Karel Valansi'nin konuyla ilgili paylaşımına ise yanıt verdikten sonra "Evde kullandığınız metal eşyalar beyaz eşyaların hammadesi. Bilginiz olsun" dedi. Siyaset Bilimci Nezih Onur Kuru'nun "Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük çöplüğü oldu" haberini paylaşması sonrasında Bakan Yardımcısı Birpınar rakamlarla sosyal medyadan durumu özetledi.
İŞTE O RAKAMLAR…
Bakan Yardımcı Birpınar paylaştığı rakamlarda 2020-2021 ithalat miktarlarını paylaştı. Buna göre; 2020 yılındaki ithalat rakamları metalde 11 milyon 332 bin 5, plastikte 775 bin 342, kâğıtta 1 milyon 520 bin, camda ise 72 bin 653 oldu. 2021 yılının ithalat miktarı ise metalde 12 milyon 700 bin, plastikte 685 bin, kâğıtta 1 milyon 200 bin ve camda ise 54 bin 584 olduğu açıklandı.