Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’dan oyuncu Şahan Gökbakar’a rakamlarla atık yanıtı!

İŞTE O RAKAMLAR…

Bakan Yardımcı Birpınar paylaştığı rakamlarda 2020-2021 ithalat miktarlarını paylaştı. Buna göre; 2020 yılındaki ithalat rakamları metalde 11 milyon 332 bin 5, plastikte 775 bin 342, kâğıtta 1 milyon 520 bin, camda ise 72 bin 653 oldu. 2021 yılının ithalat miktarı ise metalde 12 milyon 700 bin, plastikte 685 bin, kâğıtta 1 milyon 200 bin ve camda ise 54 bin 584 olduğu açıklandı.