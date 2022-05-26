Başkan Erdoğan’dan Sivasspor’a tebrik mesajı

Başkan Erdoğan, Demir Grup Sivassspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından Sivasspor'u tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.
2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/hg5Jed4U9a— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2022