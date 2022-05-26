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Giriş Tarihi: 26.5.2022 23:35 Son Güncelleme: 26.5.2022 23:49

Başkan Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik mesajı

Başkan Erdoğan’dan Sivasspor’a tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Demir Grup Sivassspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından Sivasspor'u tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik mesajı
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